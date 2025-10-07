Рашисты атаковали "шахедами" аграрное предприятие в Новгород-Северском: попадание в склад с зерном, вспыхнул пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 7 октября, утром войска РФ нанесли удар несколькими ударными дронами "шахед" по Новгород-Северскому Черниговской области.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, зафиксировано попадание в помещение аграрного предприятия, где хранилось зерно. Вспыхнул пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
