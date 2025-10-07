Рашисти атакували "шахедами" аграрне підприємство у Новгороді-Сіверському: влучання у склад з зерном, здійнялася пожежа. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 7 жовтня, зранку війська РФ завдали удару кількома ударними дронами "шахед" по Новгороду-Сіверському Чернігівської області.
Про це повідомив у фейсбуку начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зафіксовано влучання в приміщення аграрного підприємства, де зберігалось зерно. Спалахнула пожежа.
Попередньо, минулося без постраждалих.
