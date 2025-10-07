УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10381 відвідувач онлайн
Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
432 0

Рашисти атакували "шахедами" аграрне підприємство у Новгороді-Сіверському: влучання у склад з зерном, здійнялася пожежа. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 жовтня, зранку війська РФ завдали удару кількома ударними дронами "шахед" по Новгороду-Сіверському Чернігівської області.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксовано влучання в приміщення аграрного підприємства, де зберігалось зерно. Спалахнула пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Також читайте: Доба на Чернігівщині: удари по енергетичній інфраструктурі. Поранено чоловіка. ФОТО

удар по складу з зерном
удар по складу з зерном
удар по складу з зерном

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

зерно (3199) обстріл (31230) Чернігівська область (1096) Новгород-Сіверський район (44) Новгород-Сіверський (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 