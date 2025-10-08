РУС
Сутки в Донецкой области: 2 погибших и 10 раненых, разрушениям подверглись 66 гражданских объектов, из них 33 жилых дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки оккупационные войска интенсивно обстреливали районы Донецкой области. Под огнем находились 14 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 66 гражданских объектов, из них 33 жилых дома.

Полицейские задокументировали последствия российских обстрелов, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

На Водянское Покровского района россияне сбросили три бомбы "КАБ-250" - убили двух гражданских лиц, еще одного человека ранили.

Краматорский район

Пятеро раненых - в Дружковке. Один человек травмирован в Кондратовке. По Краматорску Россия нанесла 5 авиаударов авиационными боеприпасами "УМПБ-5". Ранен гражданский человек. Львовку Краматорского района враг атаковал из РСЗО "Ураган" - один человек получил ранения.

Донецкая область
