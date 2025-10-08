Доба на Донеччині: 2 загиблих і 10 поранених, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 33 житлові будинки. ФОТОрепортаж
Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали райони Донеччини. Під вогнем перебували 14 населених пунктів. Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 33 житлові будинки.
Поліцейські задокументували наслідки російських обстрілів, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
На Водянське Покровського району росіяни скинули три бомби "КАБ-250" – вбили двох цивільних осіб, ще одну людину поранили.
Краматорський район
П’ятеро поранених – у Дружківці. Одну людину травмовано у Кіндратівці. По Краматорську Росія завдала 5 авіаударів авіаційними боєприпасами "УМПБ-5". Поранено цивільну особу. Львівку Краматорського району ворог атакував з РСЗВ "Ураган" – одна людина зазнала поранень.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль