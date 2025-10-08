УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9563 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
264 0

Доба на Донеччині: 2 загиблих і 10 поранених, руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 33 житлові будинки. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупаційні війська інтенсивно обстрілювали райони Донеччини. Під вогнем перебували 14 населених пунктів. Руйнувань зазнали 66 цивільних об’єктів, з них 33 житлові будинки.

Поліцейські задокументували наслідки російських обстрілів, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

На Водянське Покровського району росіяни скинули три бомби "КАБ-250" – вбили двох цивільних осіб, ще одну людину поранили.

Краматорський район

П’ятеро поранених – у Дружківці. Одну людину травмовано у Кіндратівці. По Краматорську Росія завдала 5 авіаударів авіаційними боєприпасами "УМПБ-5". Поранено цивільну особу. Львівку Краматорського району ворог атакував з РСЗВ "Ураган" – одна людина зазнала поранень.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Також читайте: Ворог закидає позиції Сил оборони "масою" на Сіверському напрямку, - підрозділ "Фенікс" ДПСУ

Автор: 

армія рф (18982) обстріл (31245) Донецька область (9762)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 