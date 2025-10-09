РУС
В Якутии на день рождения Путина объявили траур по погибшим на войне в Украине. ФОТО

В городе Покровске (Якутия) объявили трехдневный траур, начавшийся 7 октября - в день рождения российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал "7х7 - Горизонтальная Россия".

СМИ сообщили, что накануне в республику прибыл самолет с телами погибших на так называемой "сво", но точное их количество власти не раскрыли. Мэр Покровска Виктор Константинов объявил трехдневный траур по погибшим российским военным.

В Якутии траур в день рождения Путина

Начало траура было назначено на 7 октября, то есть именно в день рождения президента России, и продлится он до 9 октября. В этот период были отменены все развлекательные мероприятия, чтобы жители могли уделить внимание поддержке семей погибших и почтить их память.

Где именно в Украине погибли так называемые "герои", не уточняется, однако в комментариях один из возмущенных "патриотов" написал, что это был украинский Покровск, и назвал такое совпадение "настоящим издевательством".

Местные источники назвали это решение "жесткой политической акцией" и отметили, что сам мэр не отменил свою инаугурацию, которая состоялась 3 октября. В одном из телеграм-каналов подчеркнули: выбор траурных дат, совпавших с днем рождения Путина в 2025 году, вызывает вопросы относительно мотивов.

Топ комментарии
+15
Пішли ви всі на ..... уй , кацапські виродки
Здохніть всі і світ стане кращим від вас ,
вбивць і нелюдів !!
09.10.2025 12:40 Ответить
+12
Земля вам всім, косооким тварюкам, скловатою. Подохли за своїх кацапських хазяїв - так чому ж траур? Це ж радість велика!
09.10.2025 12:41 Ответить
+7
А коли вже в мацквє на телебаченні сім днів підряд будуть транслювати цей шедевр?! Я вже зачекався! Коли?
09.10.2025 12:43 Ответить
Дипломатично послали пуйла за ... корапблем!
09.10.2025 12:35 Ответить
Пішли ви всі на ..... уй , кацапські виродки
Здохніть всі і світ стане кращим від вас ,
вбивць і нелюдів !!
09.10.2025 12:40 Ответить
Земля вам всім, косооким тварюкам, скловатою. Подохли за своїх кацапських хазяїв - так чому ж траур? Це ж радість велика!
09.10.2025 12:41 Ответить
А коли вже в мацквє на телебаченні сім днів підряд будуть транслювати цей шедевр?! Я вже зачекався! Коли?
09.10.2025 12:43 Ответить
ні, якутські раби волають до царя, нас надто багато вмирає за твої інтереси, оціни це, і дай нам полегшення від дані людей до твоєї армії вбивць, "але покладаємо рішення виключно на тебе, наш любий фюрере", а поки що у нас скорбота
09.10.2025 12:44 Ответить
цікавить доля якута (григорьєв андрій), який 16.11.24 вбив нашого Кобру
живий ще, дихає?
09.10.2025 12:44 Ответить
буде повна срака якутським холопам )
09.10.2025 12:51 Ответить
Вони ще там сперечаються бо "моглі омрачіть празднік велікому пу". Реально,бруд під ногами а не люди.
09.10.2025 12:52 Ответить
"[…] напоминая о цене, которую мы платим за мир".

А не пробували самі себе запитати, кому платите? А тоді й друге питання постане: за що саме?
09.10.2025 12:54 Ответить
скрепненько
09.10.2025 13:09 Ответить
 
 