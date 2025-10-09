УКР
3 405 10

У Якутії на день народження Путіна оголосили жалобу за загиблими у війні в Україні. ФОТО

У місті Покровськ (Якутія) оголосили триденну жалобу, що почалася 7 жовтня – у день народження російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "7х7 – Горизонтальная Россия".

ЗМІ повідомили, що напередодні в республіку прибув літак з тілами загиблих на так званій "сво", але точну їх кількість влада не розкрила. Мер Покровська Віктор Константинов оголосив триденну жалобу за загиблими російськими військовими.

У Якутії жалоба в день народження Путіна

Початок жалоби було призначено на 7 жовтня, тобто саме на день народження президента Росії, і триватиме вона до 9 жовтня. У цей період були скасовані всі розважальні заходи, щоб жителі могли приділити увагу підтримці сімей загиблих і вшанувати їх пам'ять. 

Де саме в Україні загинули так звані "герої", не уточнюється, проте в коментарях один з обурених "патріотів" написав, що це був  український Покровськ, і назвав такий збіг "справжнім знущанням".

У Якутії жалоба в день народження Путіна

Місцеві джерела назвали це рішення "жорсткою політичною акцією" і зазначили, що сам мер не скасував свою інавгурацію, яка відбулася 3 жовтня. В одному з телеграм-каналів підкреслили: вибір траурних дат, що збіглися з днем народження Путіна ву 2025 році, викликає питання щодо мотивів. 

У Якутії жалоба в день народження Путіна

Топ коментарі
+15
Пішли ви всі на ..... уй , кацапські виродки
Здохніть всі і світ стане кращим від вас ,
вбивць і нелюдів !!
09.10.2025 12:40 Відповісти
+12
Земля вам всім, косооким тварюкам, скловатою. Подохли за своїх кацапських хазяїв - так чому ж траур? Це ж радість велика!
09.10.2025 12:41 Відповісти
+7
А коли вже в мацквє на телебаченні сім днів підряд будуть транслювати цей шедевр?! Я вже зачекався! Коли?
09.10.2025 12:43 Відповісти
Дипломатично послали пуйла за ... корапблем!
09.10.2025 12:35 Відповісти
Пішли ви всі на ..... уй , кацапські виродки
Здохніть всі і світ стане кращим від вас ,
вбивць і нелюдів !!
09.10.2025 12:40 Відповісти
Земля вам всім, косооким тварюкам, скловатою. Подохли за своїх кацапських хазяїв - так чому ж траур? Це ж радість велика!
09.10.2025 12:41 Відповісти
А коли вже в мацквє на телебаченні сім днів підряд будуть транслювати цей шедевр?! Я вже зачекався! Коли?
09.10.2025 12:43 Відповісти
ні, якутські раби волають до царя, нас надто багато вмирає за твої інтереси, оціни це, і дай нам полегшення від дані людей до твоєї армії вбивць, "але покладаємо рішення виключно на тебе, наш любий фюрере", а поки що у нас скорбота
09.10.2025 12:44 Відповісти
цікавить доля якута (григорьєв андрій), який 16.11.24 вбив нашого Кобру
живий ще, дихає?
09.10.2025 12:44 Відповісти
буде повна срака якутським холопам )
09.10.2025 12:51 Відповісти
Вони ще там сперечаються бо "моглі омрачіть празднік велікому пу". Реально,бруд під ногами а не люди.
09.10.2025 12:52 Відповісти
"[…] напоминая о цене, которую мы платим за мир".

А не пробували самі себе запитати, кому платите? А тоді й друге питання постане: за що саме?
09.10.2025 12:54 Відповісти
скрепненько
09.10.2025 13:09 Відповісти
 
 