У Якутії на день народження Путіна оголосили жалобу за загиблими у війні в Україні. ФОТО

У місті Покровськ (Якутія) оголосили триденну жалобу, що почалася 7 жовтня – у день народження російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "7х7 – Горизонтальная Россия".

ЗМІ повідомили, що напередодні в республіку прибув літак з тілами загиблих на так званій "сво", але точну їх кількість влада не розкрила. Мер Покровська Віктор Константинов оголосив триденну жалобу за загиблими російськими військовими.

Початок жалоби було призначено на 7 жовтня, тобто саме на день народження президента Росії, і триватиме вона до 9 жовтня. У цей період були скасовані всі розважальні заходи, щоб жителі могли приділити увагу підтримці сімей загиблих і вшанувати їх пам'ять.

Де саме в Україні загинули так звані "герої", не уточнюється, проте в коментарях один з обурених "патріотів" написав, що це був український Покровськ, і назвав такий збіг "справжнім знущанням".

Місцеві джерела назвали це рішення "жорсткою політичною акцією" і зазначили, що сам мер не скасував свою інавгурацію, яка відбулася 3 жовтня. В одному з телеграм-каналів підкреслили: вибір траурних дат, що збіглися з днем народження Путіна ву 2025 році, викликає питання щодо мотивів.

