Во взаимодействии с ГУР идентифицированы 22 военных преступника - палачам из колонии на Донетчине объявили подозрения. ФОТО

Следователи Национальной полиции Украины совместно со специалистами Главного управления разведки Министерства обороны задокументировали военные преступления, совершенные российскими оккупантами и их приспешниками в "Калининской исправительной колонии" на временно оккупированной территории Донецкой области.

По данным расследования, захватчики превратили колонию в настоящий центр пыток, где удерживали украинских военнопленных и гражданских заложников, информирует Цензор.НЕТ.

Работники учреждения, предавшие Украину еще в 2014 году, активно сотрудничали с оккупантами, применяя к пленникам нечеловеческие методы пыток - длительные избиения, психологическое насилие и унижения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

При содействии ГУР МО Украины правоохранители сообщили о подозрении 22 лицам - "начальникам оперативных подразделений", "дежурным помощникам начальника учреждения", "начальникам военных нарядов" и "младшим инспекторам отдела безопасности". Им инкриминируют преступления, предусмотренные ч.1 ст. 438 УКУ - военные преступления.

Специалисты ГУР обеспечили идентификацию палачей, собрали данные об их связях с оккупационной администрацией и военными формированиями РФ. Собранные материалы могут быть переданы в Международный уголовный суд для дальнейшего привлечения преступников к ответственности. Досудебное расследование продолжается.

Также читайте: Идентифицирован командир РФ, который приказал расстрелять трех гражданских в Купянске, - СБУ