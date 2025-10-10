У взаємодії з ГУР ідентифіковано 22 воєнних злочинців — катам із колонії на Донеччині оголосили підозри. ФОТО

Слідчі Національної поліції України спільно з фахівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони задокументували воєнні злочини, скоєні російськими окупантами та їхніми поплічниками у "Калінінській виправній колонії" на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними розслідування, загарбники перетворили колонію на справжній центр катувань, де утримували українських військовополонених і цивільних заручників, інформує Цензор.НЕТ.

Працівники установи, що зрадили Україну ще у 2014 році, активно співпрацювали з окупантами, застосовуючи до бранців нелюдські методи тортур — тривалі побиття, психологічне насильство та приниження.

За сприяння ГУР МО України правоохоронці повідомили про підозру 22 особам — "начальникам оперативних підрозділів", "черговим помічникам начальника установи", "начальникам військових нарядів" і "молодшим інспекторам відділу безпеки". Їм інкримінують злочини, передбачені ч.1 ст. 438 ККУ — воєнні злочини.

Фахівці ГУР забезпечили ідентифікацію катів, зібрали дані про їхні зв’язки з окупаційною адміністрацією та військовими формуваннями РФ. Зібрані матеріали можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду для подальшого притягнення злочинців до відповідальності. Досудове розслідування триває.

