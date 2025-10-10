Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 11 - ранены, 61 дом пострадал из-за обстрелов россиян. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали 3 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Новом Донбассе Добропольской громады ранен человек, в Водянском повреждена многоэтажка. В Покровске разрушен дом. В Сергеевке Удачненской громады повреждены 4 дома и хозяйственная постройка.

Краматорский район

В Лимане разрушен дом, поврежден газопровод и линия электропередач. В Райгородке Николаевской громады повреждены дом и хозяйственные постройки. В Славянске 1 человек погиб и 6 ранены, повреждены 32 частных дома, 8 многоэтажек, инфраструктурный объект и 5 автомобилей. В Константиновке ранены 4 человека, повреждены дом, храм и авто.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 12 домов. Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 303 человека, в том числе - 73 ребенка.

