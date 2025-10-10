УКР
Доба на Донеччині: 3 людей загинуло, 11 - поранено, 61 будинок постраждав через обстріли росіян. ФОТОрепортаж

Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Новому Донбасі Добропільської громади поранено людину, у Водянському пошкоджено багатоповерхівку. У Покровську зруйновано будинок. У Сергіївці Удачненської громади пошкоджено 4 будинки і господарчу споруду.

Краматорський район

У Лимані зруйновано будинок, пошкоджено газогін і лінію електропередач. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Слов'янську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 32 приватні будинки, 8 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт і 5 автівок. 2 людини загинули і 4 отримали поранення у Костянтинівці внаслідок влучання FPV-дронів і БпЛА "Молнія-2", пошкоджено приватний будинок, церкву і цивільне авто.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 12 будинків. Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 303 людини, у тому числі 73 дитини.

