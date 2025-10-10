Почти миллион долларов США везла украинка под капотом Mercedes, - Госпогранслужба. ФОТОРЕПОРТАЖ

Благодаря информации оперативно-розыскного отдела Черновицкого пограничного отряда на украинско-румынской границе прекращен незаконный вывоз 970 тысяч долларов США.

Вчера в международный пункт пропуска "Порубное" прибыла гражданка Украины, 1990 года рождения, которая направлялась на выезд в Румынию, передает Цензор.НЕТ.

Учитывая имеющуюся оперативную информацию о возможном незаконном перемещении валюты, автомобиль был направлен на углубленный осмотр.

Во время проверки совместная обзорная группа пограничников и таможенников обнаружила в моторном отсеке специально оборудованный тайник. В нем находилось 38 пакетов и 7 свертков с незадекларированными наличными средствами.

Сумма изъятой валюты по курсу НБУ составляет 40 миллионов 160 тысяч гривен. Также был изъят автомобиль марки "Mercedes E 55 AMG", который оценили в 1 миллион 200 тысяч гривен.

По данному факту пограничники Черновицкого отряда направили сообщение в ТУ БЭБ области об обнаружении признаков уголовного правонарушения.





