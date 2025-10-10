Пожизненное заключение организатору и 9 лет сообщнику: приговор по делу об убийстве на Львовщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Львовской областной прокуратуры доказали вину двух жителей Львовского района - 34-летнего и 31-летнего мужчин, совершивших серию разбойных нападений, одно из которых завершилось убийством.

Следствием установлено, что в 2020 году в поселке Миклашев на Пустомытовщине обвиняемые вместе с третьим сообщником, который до сих пор находится в розыске, совершили разбойное нападение на бывшего председателя сельского совета и его жену, передает Цензор.НЕТ.

Ночью злоумышленники разбили окно, проникли в дом, связали супругов и разделили их по разным комнатам. Допрашивая мужчину о местонахождении денег, нападавшие жестоко избивали его руками и ногами, причинив многочисленные травмы - в частности перелом ребер. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

После этого нападавшие завладели деньгами, ювелирными изделиями и техникой на сумму более 700 тысяч гривен и скрылись. Впоследствии полиция задержала двух участников преступления.

Расследование также установило, что в течение 2017-2020 годов эти же лица совершали аналогичные нападения во Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. Во время одного из разбоев они отравили собаку хозяев, чтобы проникнуть во двор, а в другом - похитили охотничье оружие и патроны.

Кроме того, в 2017 году старший из нападавших пытался ограбить работницу обменника валют, угрожая ножом, однако женщина смогла оказать сопротивление и спаслась.

Суд признал 34-летнего мужчину виновным и назначил ему пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. 31-летний сообщник приговорен к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества за пособничество в подготовке к разбою, кражи и незаконное завладение оружием.

