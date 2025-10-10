Довічне ув’язнення організатору та 9 років спільнику: вирок у справі про вбивство на Львівщині. ФОТОрепортаж

Прокурори Львівської обласної прокуратури довели вину двох мешканців Львівського району — 34-річного та 31-річного чоловіків, які вчинили серію розбійних нападів, один з яких завершився убивством.

Слідством встановлено, що у 2020 році в селищі Миклашев на Пустомитівщині обвинувачені разом із третім спільником, який досі перебуває в розшуку, скоїли розбійний напад на колишнього голову сільської ради та його дружину, передає Цензор.НЕТ.

Уночі зловмисники розбили вікно, проникли в будинок, зв’язали подружжя та розділили їх по різних кімнатах. Допитуючи чоловіка про місцезнаходження грошей, нападники жорстоко били його руками й ногами, спричинивши численні травми — зокрема перелом ребер. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці.

Після цього нападники заволоділи грошима, ювелірними виробами та технікою на суму понад 700 тисяч гривень і втекли. Згодом поліція затримала двох учасників злочину.

Розслідування також встановило, що впродовж 2017–2020 років ці ж особи вчиняли аналогічні напади у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях. Під час одного з розбоїв вони отруїли собаку господарів, щоб проникнути на подвір’я, а в іншому — викрали мисливську зброю та патрони.

Крім того, у 2017 році старший із нападників намагався пограбувати працівницю обмінника валют, погрожуючи ножем, однак жінка змогла чинити опір і врятувалася.

Суд визнав 34-річного чоловіка винним з та призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 31-річного спільника засуджено до 9 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво у підготовці до розбою, крадіжки та незаконне заволодіння зброєю.

