Выдернул чеку и передал гранату своей знакомой: в Запорожье мужчина убил женщину из-за спора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины гранатой.

По данным следствия, во время конфликта мужчина взял гранату, выдернул чеку и передал ее своей знакомой, которая погибла от взрыва.

Инцидент произошел в 4:10 8 октября в многоквартирном доме Заводского района Запорожья. 35-летний мужчина поссорился со своей 31-летней знакомой и использовал гранату для решения конфликта. Сразу после того, как женщина взяла боеприпас в руки, он взорвался, нанеся ей смертельные травмы.

Рядом в подъезде находились еще два человека, которые получили осколочные ранения.

Мужчина пытался скрываться, но полиция оперативно разыскала и задержала его. На месте происшествия собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и обработали видео с камер наблюдения.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием или взрывчаткой) и п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Вданное время решается вопрос избрания ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

