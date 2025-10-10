РУС
Новости Фото Подрыв гранаты
1 545 5

Выдернул чеку и передал гранату своей знакомой: в Запорожье мужчина убил женщину из-за спора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Запорожье полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины гранатой.

Об этом пишет полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

нацпол
нацпол

По данным следствия, во время конфликта мужчина взял гранату, выдернул чеку и передал ее своей знакомой, которая погибла от взрыва.

Инцидент произошел в 4:10 8 октября в многоквартирном доме Заводского района Запорожья. 35-летний мужчина поссорился со своей 31-летней знакомой и использовал гранату для решения конфликта. Сразу после того, как женщина взяла боеприпас в руки, он взорвался, нанеся ей смертельные травмы.

нацпол
нацпол

Рядом в подъезде находились еще два человека, которые получили осколочные ранения.

Мужчина пытался скрываться, но полиция оперативно разыскала и задержала его. На месте происшествия собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и обработали видео с камер наблюдения.

нацпол
нацпол
нацпол

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием или взрывчаткой) и п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Вданное время решается вопрос избрания ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

граната (1037) Запорожье (2795) Нацполиция (16830) убийство (6625) Запорожская область (3632) Запорожский район (293)
Таких типів потрібно присипляти.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:40 Ответить
Це занадто гуманно, просто дзеркальне покарання
показать весь комментарий
10.10.2025 15:43 Ответить
Людина безнадійно хвора...
показать весь комментарий
10.10.2025 15:48 Ответить
Саме такі активно шукають зброю, на відміну від нормальних
показать весь комментарий
10.10.2025 16:04 Ответить
Если бы бабы не ставили рогатки таким типам, то и не нужно было бы никого усыплять.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:05 Ответить
 
 