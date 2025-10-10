Выдернул чеку и передал гранату своей знакомой: в Запорожье мужчина убил женщину из-за спора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Запорожье полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины гранатой.
Об этом пишет полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, во время конфликта мужчина взял гранату, выдернул чеку и передал ее своей знакомой, которая погибла от взрыва.
Инцидент произошел в 4:10 8 октября в многоквартирном доме Заводского района Запорожья. 35-летний мужчина поссорился со своей 31-летней знакомой и использовал гранату для решения конфликта. Сразу после того, как женщина взяла боеприпас в руки, он взорвался, нанеся ей смертельные травмы.
Рядом в подъезде находились еще два человека, которые получили осколочные ранения.
Мужчина пытался скрываться, но полиция оперативно разыскала и задержала его. На месте происшествия собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и обработали видео с камер наблюдения.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием или взрывчаткой) и п. 5 ч. 2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство). Вданное время решается вопрос избрания ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль