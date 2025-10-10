УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8848 відвідувачів онлайн
Новини Фото Підрив гранати
2 334 6

Висмикнув чеку та передав гранату своїй знайомій: у Запоріжжі чоловік убив жінку через суперечку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки гранатою.

Про це пише поліція Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.

нацпол
нацпол

За даними слідства, під час конфлікту чоловік взяв гранату, висмикнув чеку та передав її своїй знайомій, яка загинула від вибуху.

Інцидент стався о 4:10 8 жовтня в багатоквартирному будинку Заводського району Запоріжжя. 35-річний чоловік посварився зі своєю 31-річною знайомою та використав гранату для розв’язання конфлікту. Одразу після того, як жінка взяла боєприпас у руки, він вибухнув, завдавши їй смертельних травм.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ та Нацполіція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації на Київщині й Буковині. ФОТОрепортаж

нацпол
нацпол

Поруч у під’їзді перебували ще двоє людей, які отримали осколкові поранення.

Чоловік намагався переховуватися, але поліція оперативно розшукала та затримала його. На місці події зібрали речові докази, опитали свідків та опрацювали відео з камер спостереження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція Києва працює у посиленому режимі через відключення електроенергії

нацпол
нацпол
нацпол

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю або вибухівкою) та п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

граната (828) Запоріжжя (2419) Нацполіція (15560) вбивство (3227) Запорізька область (4171) Запорізький район (297)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таких типів потрібно присипляти.
показати весь коментар
10.10.2025 15:40 Відповісти
Це занадто гуманно, просто дзеркальне покарання
показати весь коментар
10.10.2025 15:43 Відповісти
Людина безнадійно хвора...
показати весь коментар
10.10.2025 15:48 Відповісти
Саме такі активно шукають зброю, на відміну від нормальних
показати весь коментар
10.10.2025 16:04 Відповісти
Если бы бабы не ставили рогатки таким типам, то и не нужно было бы никого усыплять.
показати весь коментар
10.10.2025 16:05 Відповісти
Любов зараз така...вибухова.
Треба з цими шурами-мурами уважно, військові на нервах
показати весь коментар
10.10.2025 16:23 Відповісти
 
 