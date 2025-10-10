Висмикнув чеку та передав гранату своїй знайомій: у Запоріжжі чоловік убив жінку через суперечку, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки гранатою.

Про це пише поліція Запорізької області, передає Цензор.НЕТ.





За даними слідства, під час конфлікту чоловік взяв гранату, висмикнув чеку та передав її своїй знайомій, яка загинула від вибуху.

Інцидент стався о 4:10 8 жовтня в багатоквартирному будинку Заводського району Запоріжжя. 35-річний чоловік посварився зі своєю 31-річною знайомою та використав гранату для розв’язання конфлікту. Одразу після того, як жінка взяла боєприпас у руки, він вибухнув, завдавши їй смертельних травм.

Поруч у під’їзді перебували ще двоє людей, які отримали осколкові поранення.

Чоловік намагався переховуватися, але поліція оперативно розшукала та затримала його. На місці події зібрали речові докази, опитали свідків та опрацювали відео з камер спостереження.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю або вибухівкою) та п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

