Ночная атака на Одесскую область: повреждены дома и энергетика. ФОТО
Ночью враг ударил по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Зафиксированы повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
""Есть повреждения энергетического оборудования, 2 жилых домов и здания гостиничного комплекса.
К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении.
Кипер отметил, что спасатели ГСЧС и ремонтные бригады начали работы сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают все усилия для восстановления электроснабжения, а критические объекты оперативно подключены к генераторам.
