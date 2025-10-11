Ночная атака на Одесскую область: повреждены дома и энергетика. ФОТО

Ночью враг ударил по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Зафиксированы повреждения.

""Есть повреждения энергетического оборудования, 2 жилых домов и здания гостиничного комплекса.

К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

Кипер отметил, что спасатели ГСЧС и ремонтные бригады начали работы сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают все усилия для восстановления электроснабжения, а критические объекты оперативно подключены к генераторам.

