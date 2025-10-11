РУС
Ночная атака на Одесскую область: повреждены дома и энергетика. ФОТО

Ночью враг ударил по энергетической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Зафиксированы повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

""Есть повреждения энергетического оборудования, 2 жилых домов и здания гостиничного комплекса.
К сожалению, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кипер отметил, что спасатели ГСЧС и ремонтные бригады начали работы сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают все усилия для восстановления электроснабжения, а критические объекты оперативно подключены к генераторам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака дронов на Одессу и область: в городе локально пропал свет

Одесская область
обстрел (29961) Одесская область (3873)
і от скажіть одесіти як і миколаївці , вам треба був той муд* к 🤡 ,в 19р ?!!! шо ми сьогодні маємо ? ...
11.10.2025 10:37 Ответить
 
 