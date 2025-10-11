Нічна атака на Одещину: пошкоджені будинки та енергетика. ФОТО

Уночі ворог вдарив по енергетичній і цивільній інфраструктурі Одещини. Зафіксовані пошкодження.

""Є пошкодження енергетичного обладнання, 2 житлових будинків та будівлі готельного комплексу.

На жаль, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Кіпер зазначив, що рятувальники ДСНС та ремонтні бригади розпочали роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики докладають усіх зусиль для відновлення електропостачання, а критичні об’єкти оперативно підключено до генераторів.

