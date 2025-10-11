УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7706 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
396 0

Нічна атака на Одещину: пошкоджені будинки та енергетика. ФОТО

Уночі ворог вдарив по енергетичній і цивільній інфраструктурі Одещини. Зафіксовані пошкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

""Є пошкодження енергетичного обладнання, 2 житлових будинків та будівлі готельного комплексу.
На жаль, одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Кіпер зазначив, що рятувальники ДСНС та ремонтні бригади розпочали роботи одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики докладають усіх зусиль для відновлення електропостачання, а критичні об’єкти оперативно підключено до генераторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронів на Одесу та область: у місті локально зникло світло

Одещина
Одещина
Одещина

Автор: 

обстріл (31305) Одеська область (3541)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 