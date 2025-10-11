Сутки в Запорожской области: зафиксировано почти 680 вражеских ударов, погибла женщина и 7-летний мальчик. Еще 11 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 679 ударов по территории Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров и в полиции области.

Вражеские обстрелы оборвали жизнь 7-летнего мальчика, еще 11 граждан получили ранения различной степени тяжести в Запорожье. В тот же день в Гуляйполе 66-летняя местная жительница погибла в результате попадания вражеского беспилотника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под ударами оказались 14 населенных пунктов области. Армия РФ атаковала ракетами Запорожье, из РСЗО накрыла Полтавку, артудары нанесла по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Гуляйпольского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Кроме того, войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по Запорожью, Беленькому, Зализнычному, Успеновке, Малиновке и Полтавке. 459 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели попали под повторный вражеский обстрел в Запорожье: один раненый. ФОТОрепортаж







