Сутки в Запорожской области: зафиксировано почти 680 вражеских ударов, погибла женщина и 7-летний мальчик. Еще 11 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 679 ударов по территории Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров и в полиции области.
Вражеские обстрелы оборвали жизнь 7-летнего мальчика, еще 11 граждан получили ранения различной степени тяжести в Запорожье. В тот же день в Гуляйполе 66-летняя местная жительница погибла в результате попадания вражеского беспилотника.
Под ударами оказались 14 населенных пунктов области. Армия РФ атаковала ракетами Запорожье, из РСЗО накрыла Полтавку, артудары нанесла по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Гуляйпольского, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Кроме того, войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по Запорожью, Беленькому, Зализнычному, Успеновке, Малиновке и Полтавке. 459 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
