Спасатели попали под повторный вражеский обстрел в Запорожье: один ранен. ФОТОрепортаж
В Запорожье во время ликвидации последствий российского удара спасатели попали под повторный обстрел со стороны оккупантов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки пострадал один сотрудник ГСЧС: он получил закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму, а также ушибы позвоночника и коленного сустава.
Кроме того, повреждена пожарно-спасательная техника.
Массированный обстрел 10 октября 2025 года
В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.
В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.
В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.
В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.
В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.
На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль