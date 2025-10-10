Спасатели попали под повторный вражеский обстрел в Запорожье: один ранен. ФОТОрепортаж

В Запорожье во время ликвидации последствий российского удара спасатели попали под повторный обстрел со стороны оккупантов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки пострадал один сотрудник ГСЧС: он получил закрытую черепно-мозговую травму, минно-взрывную травму, а также ушибы позвоночника и коленного сустава.



Кроме того, повреждена пожарно-спасательная техника.

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.