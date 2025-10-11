Доба на Запоріжжі: зафіксовано майже 680 ворожих ударів загинула жінка та 7-річний хлопчик. Ще 11 людей поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські загарбники завдали 679 ударів по території Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров та у поліції області.

Ворожі обстріли обірвали життя 7-річного хлопчика, ще 11 громадян зазнали поранень різного ступеня тяжкості у Запоріжжі. Того ж дня в Гуляйполі 66-річна місцева жителька загинула внаслідок влучання ворожого безпілотника.

Під ударами опинилися 14 населених пунктів області. Армія РФ атакувала ракетами Запоріжжя, з РСЗВ накрила Полтавку, артударів завдала по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Гуляйпільського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, війська РФ завдали 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Біленькому, Залізничному, Успенівці, Малинівці та Полтавці. 459 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

