Рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл у Запоріжжі: один поранений. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського удару рятувальники потрапили під повторний обстріл з боку окупантів.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, унаслідок атаки постраждав один співробітник ДСНС: він дістав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму, а також забої хребта і колінного суглоба.
Крім того, пошкоджена пожежно-рятувальна техніка.
Масований обстріл 10 жовтня 2025 року
У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.
У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.
У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.
У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.
На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.
