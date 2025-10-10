Рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл у Запоріжжі: один поранений. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі під час ліквідації наслідків російського удару рятувальники потрапили під повторний обстріл з боку окупантів.

Як зазначається, унаслідок атаки постраждав один співробітник ДСНС: він дістав закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухову травму, а також забої хребта і колінного суглоба.



Крім того, пошкоджена пожежно-рятувальна техніка.

Масований обстріл 10 жовтня 2025 року

У ніч на п’ятницю, 10 жовтня 2025 року, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл по Україні, зокрема по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Полтавщині та Черкасах.

У столиці постраждали щонайменше 12 осіб, з яких 8 госпіталізовано.

Унаслідок обстрілу житлового будинку у Запоріжжі загинув семирічний хлопчик.

У Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі зафіксовано вибухи. У Синельниківському районі постраждав 66-річний чоловік, якого госпіталізували.

У Каневі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерхівку. Одна особа дістала травми.

На Полтавщині внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Ця атака є частиною продовження ескалації російських обстрілів українських міст, спрямованих на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти.