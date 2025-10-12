Сутки на Донетчине: четверо погибших и девять раненых, россияне обстреляли два района области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего погибли люди, есть также раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 12 октября рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Лиманской громаде повреждено авто. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены гараж, летняя кухня и 2 автомобиля; в Райгородке - инфраструктура. В Краматорске повреждены авто, обстреляна промзона. В Новосеверском Новодонецкой громады повреждены админздание и инфраструктура. В Александровке погиб человек, повреждены 13 частных домов, админздание, хозяйственная постройка и 4 автомобиля. В Старорайском Дружковской громады 1 человек погиб и 3 ранены, поврежден дом. В Константиновке 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены 19 частных домов, многоэтажка и храм.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Отмечается, что всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 124 человека, в том числе 48 детей.



