РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7489 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины Удары по Константиновке
836 6

Два человека погибли и пять ранены вследствие ударов РФ по Константиновке: оккупанты сбросили авиабомбу на территорию храма. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11 октября, российские войска атаковали город Константиновка на Донетчине авиабомбами, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что россияне убили двух местных мужчин 49 и 56 лет.

Обстрелы Константиновки 11 октября

Вследствие ударов повреждены 9 частных домов и церковь.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Константиновки 11 октября

"Кроме того, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика. Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск. Оставаться с ребенком в нескольких километрах от линии фронта - это верх безответственности!" - рассказал Филашкин.

Обстрелы Константиновки 11 октября

Также смотрите: Сутки в Донецкой области: под ударами Константиновка и Сергеевка, в Краматорске обстрелами повреждена школа. ФОТОрепортаж

В свою очередь начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов рассказал, что, по предварительным данным, удар был нанесен авиационной бомбой типа ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма, где в момент атаки находились местные жители.

Погибли двое мирных жителей. Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести. Раненых оперативно доставили сотрудники полиции в больницу города Дружковка для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Константиновки 11 октября

Вследствие взрыва поврежден фасад Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви.

Кроме того, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковка один человек, который пострадал от еще одного авиационного удара управляемой авиабомбой ФАБ-250.

Обстрелы Константиновки 11 октября
Обстрелы Константиновки 11 октября

Автор: 

обстрел (29961) Донецкая область (10962) Краматорский район (763) Константиновка (1940)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як "обовязкова евакуація для дітей" із прифронтових територій? Не працює.....?
показать весь комментарий
11.10.2025 17:51 Ответить
Думали,що храм мпц врятує.
показать весь комментарий
11.10.2025 17:57 Ответить
"и не церьков ни кабак ничего не свято , нет ребята все не так все не так ребята "
показать весь комментарий
11.10.2025 17:59 Ответить
Судячи із інфомації храм належить до філії російської церкви в Україні. Така вона "братская любовь".
показать весь комментарий
11.10.2025 18:11 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2025 18:18 Ответить
 
 