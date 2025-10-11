Два человека погибли и пять ранены вследствие ударов РФ по Константиновке: оккупанты сбросили авиабомбу на территорию храма. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 11 октября, российские войска атаковали город Константиновка на Донетчине авиабомбами, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что россияне убили двух местных мужчин 49 и 56 лет.
Вследствие ударов повреждены 9 частных домов и церковь.
"Кроме того, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика. Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск. Оставаться с ребенком в нескольких километрах от линии фронта - это верх безответственности!" - рассказал Филашкин.
В свою очередь начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов рассказал, что, по предварительным данным, удар был нанесен авиационной бомбой типа ФАБ-250. Взрыв произошел на территории Иова Почаевского храма, где в момент атаки находились местные жители.
Погибли двое мирных жителей. Еще четверо гражданских получили ранения различной степени тяжести. Раненых оперативно доставили сотрудники полиции в больницу города Дружковка для оказания медицинской помощи.
Вследствие взрыва поврежден фасад Иова Почаевского храма Горловской епархии Украинской православной церкви.
Кроме того, самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу города Дружковка один человек, который пострадал от еще одного авиационного удара управляемой авиабомбой ФАБ-250.
