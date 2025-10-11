Дві людини загинули і п’ять поранені внаслідок ударів РФ по Костянтинівці: окупанти скинули авіабомбу на територію храму. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 жовтня, російські війська атакували місто Костянтинівка на Донеччині авіабомбами, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що росіяни вбили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років.

Унаслідок ударів пошкоджено 9 приватних будинків і церкву.

"Крім того, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська. Залишатися із дитиною за кілька кілометрів від лінії фронту - це верх безвідповідальності!" - розповів Філашкін.

За даними Нацполіції, дитина перебувала разом з батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня.

Своєю чергою начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов розповів, що, за попередніми даними, удар було завдано авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві мешканці.

Загинули двоє мирних жителів. Ще четверо цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги.

Унаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

Крім того, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні міста Дружківка одна людина, яка постраждала від ще одного авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250.



