УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7778 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини Удари по Костянтинівці
1 769 10

Дві людини загинули і п’ять поранені внаслідок ударів РФ по Костянтинівці: окупанти скинули авіабомбу на територію храму. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 жовтня, російські війська атакували місто Костянтинівка на Донеччині авіабомбами, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що росіяни вбили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років.

Обстріли Костянтинівки 11 жовтня

Унаслідок ударів пошкоджено 9 приватних будинків і церкву.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли Костянтинівки 11 жовтня

"Крім того, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська. Залишатися із дитиною за кілька кілометрів від лінії фронту - це верх безвідповідальності!" - розповів Філашкін.

За даними Нацполіції, дитина перебувала разом з батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня.

Обстріли Костянтинівки 11 жовтня

Також дивіться: Доба на Донеччині: під ударами Костянтинівка та Сергіївка, у Краматорську обстрілами пошкоджено школу. ФОТОрепортаж

Своєю чергою начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов розповів, що, за попередніми даними, удар було завдано авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території Іова Почаївського храму, де в момент атаки перебували місцеві мешканці.

Загинули двоє мирних жителів. Ще четверо цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка для надання медичної допомоги.

Обстріли Костянтинівки 11 жовтня

Унаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

Крім того, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні міста Дружківка одна людина, яка постраждала від ще одного авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250.

Обстріли Костянтинівки 11 жовтня
Обстріли Костянтинівки 11 жовтня

Автор: 

обстріл (31305) Донецька область (9789) Краматорський район (772) Костянтинівка (476)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А як "обовязкова евакуація для дітей" із прифронтових територій? Не працює.....?
показати весь коментар
11.10.2025 17:51 Відповісти
+3
"и не церьков ни кабак ничего не свято , нет ребята все не так все не так ребята "
показати весь коментар
11.10.2025 17:59 Відповісти
+3
Судячи із інфомації храм належить до філії російської церкви в Україні. Така вона "братская любовь".
показати весь коментар
11.10.2025 18:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як "обовязкова евакуація для дітей" із прифронтових територій? Не працює.....?
показати весь коментар
11.10.2025 17:51 Відповісти
Думали,що храм мпц врятує.
показати весь коментар
11.10.2025 17:57 Відповісти
зебілу пофіг на дітей-гоїв, їх евакуація не пріоритетна
показати весь коментар
11.10.2025 18:29 Відповісти
"и не церьков ни кабак ничего не свято , нет ребята все не так все не так ребята "
показати весь коментар
11.10.2025 17:59 Відповісти
Судячи із інфомації храм належить до філії російської церкви в Україні. Така вона "братская любовь".
показати весь коментар
11.10.2025 18:11 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 18:18 Відповісти
А прихожани і далі служитимуть гундяєвському сатанату.
показати весь коментар
11.10.2025 18:27 Відповісти
Какой ребёнок в Константиновке? Вы карты Isw посмотрите.
Детей выводите принудительно, Это не решение родителей , скорее всего не адекватных. У ребёнка нет выбора, Украина должна дать ему защиту!!!
Если не можете дать, в Германии всем обеспячят и найдут семью. Дети будут счастливы, как жёстко не звучит. Проходили уже. С наркоманками и алкоголичками с южной стороны
показати весь коментар
11.10.2025 18:31 Відповісти
А батьки їх чекають братьєв- асвабадітєлєй. Як і поранені чоловіки 49 і 56 років. Таких багато.
показати весь коментар
11.10.2025 18:48 Відповісти
 
 