Доба на Донеччині: під ударами Костянтинівка та Сергіївка, у Краматорську обстрілами пошкоджено школу. ФОТОрепортаж

За 10 жовтня поліція зафіксувала 1 895 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, під вогнем перебували три населені пункти: міста Костянтинівка, Краматорськ, село Сергіївка.

Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

На Сергіївку Покровського району росіяни скинули бомбу "КАБ-250" - вбили двох цивільних осіб, пошкодили церкву.

"Четверо поранених - у Костянтинівці, по якій ворог вдарив двома бомбами "КАБ-250" і трьома FPV-дронами. Пошкоджено 21 приватний будинок, цивільне авто.

Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу

У Краматорську руйнувань зазнали приватний будинок і заклад освіти", - йдеться у повідомленні.

Як своєю чергою повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено школу №12 імені Степана Чубенка.

За його словами, два безпілотники типу "Герань-2" влучили в будівлю закладу загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка.

"Внаслідок атаки споруда навчального закладу зазнала значних руйнувань. Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано нищать освітні установи Краматорської громади", - йдеться у повідомленні.

"Такі удари по школах, дитячих садках та інших об’єктах освіти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як воєнний злочин, адже цивільні навчальні заклади не мають жодного відношення до військової інфраструктури", - наголошує очільник міста.

Наразі на місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Працівники управління освіти Краматорської міської ради з самого ранку прибирають уламки пошкоджених будівельних конструкцій.

Пошкоджень також зазнали навколишні житлові будинки.

Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу

Фахівці управління з питань цивільного захисту КМР здійснюють поквартирний обхід, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і визначити потреби мешканців у допомозі.

Краматорськ (786) обстріл (31305) Нацполіція (15565) Донецька область (9789) Краматорський район (769)
