Доба на Донеччині: під ударами Костянтинівка та Сергіївка, у Краматорську обстрілами пошкоджено школу. ФОТОрепортаж

За 10 жовтня поліція зафіксувала 1 895 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під вогнем перебували три населені пункти: міста Костянтинівка, Краматорськ, село Сергіївка.

Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки.

На Сергіївку Покровського району росіяни скинули бомбу "КАБ-250" - вбили двох цивільних осіб, пошкодили церкву.

"Четверо поранених - у Костянтинівці, по якій ворог вдарив двома бомбами "КАБ-250" і трьома FPV-дронами. Пошкоджено 21 приватний будинок, цивільне авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати армії РФ під Добропіллям становлять близько 13 тисяч. Ворог відступив - Зеленський











У Краматорську руйнувань зазнали приватний будинок і заклад освіти", - йдеться у повідомленні.

Як своєю чергою повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко, внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено школу №12 імені Степана Чубенка.

За його словами, два безпілотники типу "Герань-2" влучили в будівлю закладу загальної середньої освіти №12 імені Степана Чубенка.

"Внаслідок атаки споруда навчального закладу зазнала значних руйнувань. Це вже не перший випадок, коли російські війська цілеспрямовано нищать освітні установи Краматорської громади", - йдеться у повідомленні.

"Такі удари по школах, дитячих садках та інших об’єктах освіти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і кваліфікуються як воєнний злочин, адже цивільні навчальні заклади не мають жодного відношення до військової інфраструктури", - наголошує очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Фенікс" відбили штурм РФ на Донеччині. ВIДЕО

Наразі на місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Працівники управління освіти Краматорської міської ради з самого ранку прибирають уламки пошкоджених будівельних конструкцій.

Пошкоджень також зазнали навколишні житлові будинки.















Фахівці управління з питань цивільного захисту КМР здійснюють поквартирний обхід, щоб зафіксувати масштаби руйнувань і визначити потреби мешканців у допомозі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ