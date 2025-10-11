РУС
Сутки на Донетчине: под ударами Константиновка и Сергеевка, в Краматорске обстрелами повреждена школа. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 10 октября полиция зафиксировала 1 895 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под огнем находились три населенных пункта: города Константиновка, Краматорск, село Сергеевка.

Разрушениям подверглись 27 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.

На Сергеевку Покровского района россияне сбросили бомбу "КАБ-250" - убили двух гражданских лиц, повредили церковь.

"Четверо раненых - в Константиновке, по которой враг ударил двумя бомбами "КАБ-250" и тремя FPV-дронами. Поврежден 21 частный дом, гражданское авто.

Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела
Донецкая область после обстрела

В Краматорске разрушениям подверглись частный дом и учебное заведение", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, в результате российской атаки серьезно повреждена школа №12 имени Степана Чубенко.

По его словам, два беспилотника типа "Герань-2" попали в здание учреждения общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.

"В результате атаки здание учебного заведения претерпело значительные разрушения. Это уже не первый случай, когда российские войска целенаправленно уничтожают образовательные учреждения Краматорской громады", - говорится в сообщении.

"Такие удары по школам, детским садам и другим объектам образования являются грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление, ведь гражданские учебные заведения не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре", - отмечает глава города.

Сейчас на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Работники управления образования Краматорского городского совета с самого утра убирают обломки поврежденных строительных конструкций.

Повреждениям также подверглись окружающие жилые дома.

Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела
Краматорск после обстрела

Специалисты управления по вопросам гражданской защиты КГС осуществляют поквартирный обход, чтобы зафиксировать масштабы разрушений и определить потребности жителей в помощи.

