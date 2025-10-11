Сутки на Донетчине: под ударами Константиновка и Сергеевка, в Краматорске обстрелами повреждена школа. ФОТОРЕПОРТАЖ

За 10 октября полиция зафиксировала 1 895 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под огнем находились три населенных пункта: города Константиновка, Краматорск, село Сергеевка.

Разрушениям подверглись 27 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.

На Сергеевку Покровского района россияне сбросили бомбу "КАБ-250" - убили двух гражданских лиц, повредили церковь.

"Четверо раненых - в Константиновке, по которой враг ударил двумя бомбами "КАБ-250" и тремя FPV-дронами. Поврежден 21 частный дом, гражданское авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери армии РФ под Добропольем составляют около 13 тысяч. Враг отступил - Зеленский











В Краматорске разрушениям подверглись частный дом и учебное заведение", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, в результате российской атаки серьезно повреждена школа №12 имени Степана Чубенко.

По его словам, два беспилотника типа "Герань-2" попали в здание учреждения общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.

"В результате атаки здание учебного заведения претерпело значительные разрушения. Это уже не первый случай, когда российские войска целенаправленно уничтожают образовательные учреждения Краматорской громады", - говорится в сообщении.

"Такие удары по школам, детским садам и другим объектам образования являются грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление, ведь гражданские учебные заведения не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре", - отмечает глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники подразделения "Феникс" отбили штурм РФ в Донецкой области. ВИДЕО

Сейчас на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Работники управления образования Краматорского городского совета с самого утра убирают обломки поврежденных строительных конструкций.

Повреждениям также подверглись окружающие жилые дома.















Специалисты управления по вопросам гражданской защиты КГС осуществляют поквартирный обход, чтобы зафиксировать масштабы разрушений и определить потребности жителей в помощи.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ