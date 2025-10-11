Сутки на Донетчине: под ударами Константиновка и Сергеевка, в Краматорске обстрелами повреждена школа. ФОТОРЕПОРТАЖ
За 10 октября полиция зафиксировала 1 895 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, под огнем находились три населенных пункта: города Константиновка, Краматорск, село Сергеевка.
Разрушениям подверглись 27 гражданских объектов, из них 22 жилых дома.
На Сергеевку Покровского района россияне сбросили бомбу "КАБ-250" - убили двух гражданских лиц, повредили церковь.
"Четверо раненых - в Константиновке, по которой враг ударил двумя бомбами "КАБ-250" и тремя FPV-дронами. Поврежден 21 частный дом, гражданское авто.
В Краматорске разрушениям подверглись частный дом и учебное заведение", - говорится в сообщении.
Как в свою очередь сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, в результате российской атаки серьезно повреждена школа №12 имени Степана Чубенко.
По его словам, два беспилотника типа "Герань-2" попали в здание учреждения общего среднего образования №12 имени Степана Чубенко.
"В результате атаки здание учебного заведения претерпело значительные разрушения. Это уже не первый случай, когда российские войска целенаправленно уничтожают образовательные учреждения Краматорской громады", - говорится в сообщении.
"Такие удары по школам, детским садам и другим объектам образования являются грубым нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как военное преступление, ведь гражданские учебные заведения не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре", - отмечает глава города.
Сейчас на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.
Работники управления образования Краматорского городского совета с самого утра убирают обломки поврежденных строительных конструкций.
Повреждениям также подверглись окружающие жилые дома.
Специалисты управления по вопросам гражданской защиты КГС осуществляют поквартирный обход, чтобы зафиксировать масштабы разрушений и определить потребности жителей в помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль