Доба на Донеччині: четверо загиблих і дев’ятеро поранених, росіяни обстріляли два райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого загинули люди, є також поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 жовтня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Лиманській громаді пошкоджено авто. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено гараж, літню кухню і 2 автівки; у Райгородку - інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено авто, обстріляна промзона. У Новосіверському Новодонецької громади пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктуру. В Олександрівці загинула людина, пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, господарчу споруду і 4 автівки. У Старорайському Дружківської громади 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 2 людини загинули і 6 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, багатоповерхівку і храм.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 124 людини, зокрема 48 дітей.



