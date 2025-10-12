Последствия вражеских атак на Запорожье: ранен мужчина, россияне 755 раз обстреляли населенные пункты области. ФОТОрепортаж
В Запорожской области из-за вражеских обстрелов ранен мужчина, повреждены и разрушены дома и транспортные средства. Всего в течение суток оккупанты нанесли 755 ударов по 13 населенным пунктам области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку главы Запорожской ОГА Ивана Федорова и данные ГУ Нацполиции в Запорожской области.
11 октября войска армии РФ 8 раз ударили из авиации, применили 508 БпЛА (преимущественно FPV), нанесли 3 удара из реактивных систем залпового огня и 236 - из артиллерии. В Беленьком в результате попадания вражеского беспилотника пострадал 54-летний местный житель.
Так, в течение суток:
- войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Григорьевке, Веселянке, Приморском, Успеновке и Полтавке.
- 508 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Полтавку.
- 236 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Беленького, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Отмечается, что поступило 12 сообщений о повреждении и разрушении частных и многоквартирных домов, а также транспортных средств граждан.
