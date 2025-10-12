РУС
68 0

Последствия вражеских атак на Запорожье: ранен мужчина, россияне 755 раз обстреляли населенные пункты области. ФОТОрепортаж

В Запорожской области из-за вражеских обстрелов ранен мужчина, повреждены и разрушены дома и транспортные средства. Всего в течение суток оккупанты нанесли 755 ударов по 13 населенным пунктам области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку главы Запорожской ОГА Ивана Федорова и данные ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Обстрелы в Запорожье

11 октября войска армии РФ 8 раз ударили из авиации, применили 508 БпЛА (преимущественно FPV), нанесли 3 удара из реактивных систем залпового огня и 236 - из артиллерии. В Беленьком в результате попадания вражеского беспилотника пострадал 54-летний местный житель.

https://censor.net/ua/tag/3798/zaporizka_oblast

Так, в течение суток:

  • войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Григорьевке, Веселянке, Приморском, Успеновке и Полтавке.
  • 508 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Беленькое, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоандреевку, Малую Токмачку и Полтавку.
  • 236 артиллерийских ударов нанесено по территории Червоноднепровки, Беленького, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Также смотрите: Войска РФ ударили по Запорожскому району: ранен мужчина, поврежден автомобиль. ФОТО

Отмечается, что поступило 12 сообщений о повреждении и разрушении частных и многоквартирных домов, а также транспортных средств граждан.

