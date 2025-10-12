Наслідки ворожих атак на Запоріжжі: поранено чоловіка, росіяни 755 разів обстріляли населені пункти області. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області через ворожі обстріли поранено чоловіка, пошкоджено та зруйновано будинки й транспортні засоби. Загалом упродовж доби окупанти завдали 755 ударів по 13 населених пунктах області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення голови Запорізької ОВА Івана Федорова та дані ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

11 жовтня війська армії РФ 8 разів вгатили з авіації, застосували 508 БпЛА (переважно FPV), завдали 3 удари із реактивних систем залпового вогню та 236 - з артилерії. У Біленькому внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждав 54-річний місцевий житель.

Так, упродовж доби:

війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Приморському, Успенівці та Полтавці.

508 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Полтавку.

236 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Біленького, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Зазначається, що надійшло 12 повідомлень про пошкодження та руйнування приватних та багатоквартирних будинків, а також транспортних засобів громадян.



