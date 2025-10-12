Атака РФ на Одесчину: ранена женщина, повреждена газовая и энергетическая инфраструктура, здание РГА, горела база отдыха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 12 октября Одесская область подверглась очередной атаке ударными дронами со стороны российских оккупантов. Несмотря на активную работу ПВО, которая сбила большинство вражеских целей, есть попадания в гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки поврежден объект газовой инфраструктуры и придомовое сооружение. Возникли пожары, которые быстро потушили спасатели.

"К сожалению, один человек пострадал. Женщина, 1991 г.р., доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести", - рассказал он.

Также попадание произошло в объект энергетической инфраструктуры и здание районной государственной администрации (выбито остекление). Пострадавших нет.

По данным ГСЧС Украины, в результате попаданий повреждена энергетическая инфраструктура, горела база отдыха, хозяйственная постройка частного домохозяйства, также повреждено здание одной из районных государственных администраций.

От ГСЧС привлекались 96 пожарных и 24 единицы техники.







