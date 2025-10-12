УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Новини Фото Обстріл енергетичної і газової інфраструктури Обстріли Одещини
641 2

Атака РФ на Одещину: поранено жінку, пошкоджено газову та енергетичну інфраструктуру, будівлю РДА, горіла база відпочинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 12 жовтня Одеська область зазнала чергової атаки ударними дронами з боку російських окупантів. Попри активну роботу ППО, яка збила більшість ворожих цілей, є влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Виникли пожежі, які швидко загасили рятувальники.

Обстріли Одещини

"На жаль, одна людина постраждала. Жінка, 1991 р.н., доставлена в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - розповів він.

Також читайте: Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури в Білгороді-Дністровському: частина міста без світла та води

Також влучання відбулося в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації (вибито скління). Постраждалих немає.

Обстріли Одещини

За даними ДСНС України, вунаслідок влучань пошкоджена енергетична інфраструктура, горіла база відпочинку, господарча споруда приватного домогосподарства, також пошкоджена будівля однієї з районих державних адміністрацій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Від ДСНС залучалися 96 вогнеборців та 24 одиниці техніки.

Обстріли Одещини
Обстріли Одещини
Обстріли Одещини
Обстріли Одещини

Автор: 

обстріл (31318) Одеська область (3551) енергетика (2763)
Правила форума Рада форумчан
''Істінно праваславний баксьор Вася Ламачєнко'' вимолив у своїх ''руссскіх собратьєв'' ''благадатний аґонь'' на свій рідний Аккерман.
показати весь коментар
12.10.2025 14:02 Відповісти
Негайна відповідь по їхній расєє, й маскве персонально, ракетами Tomahawk з ядерною, потужністю хоча б в 4 Мегатонни бойовою частиною!
І буде тиша на Землі, масква перетвориться у попіл, кацапів просто не стане!
Здохніть, мокалі та кацапня! Українці ненавидять всіх вас лютою ненавистю!
показати весь коментар
12.10.2025 14:58 Відповісти
 
 