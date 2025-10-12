Атака РФ на Одещину: поранено жінку, пошкоджено газову та енергетичну інфраструктуру, будівлю РДА, горіла база відпочинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 12 жовтня Одеська область зазнала чергової атаки ударними дронами з боку російських окупантів. Попри активну роботу ППО, яка збила більшість ворожих цілей, є влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Виникли пожежі, які швидко загасили рятувальники.
"На жаль, одна людина постраждала. Жінка, 1991 р.н., доставлена в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості", - розповів він.
Також влучання відбулося в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації (вибито скління). Постраждалих немає.
За даними ДСНС України, вунаслідок влучань пошкоджена енергетична інфраструктура, горіла база відпочинку, господарча споруда приватного домогосподарства, також пошкоджена будівля однієї з районих державних адміністрацій.
Від ДСНС залучалися 96 вогнеборців та 24 одиниці техніки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І буде тиша на Землі, масква перетвориться у попіл, кацапів просто не стане!
Здохніть, мокалі та кацапня! Українці ненавидять всіх вас лютою ненавистю!