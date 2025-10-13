РУС
Отправлял порнографию 11-летним девочкам из Украины: в Польше задержан 57-летний мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 октября в Польше правоохранители задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в распространении порнографии с участием детей и животных.

Об этом сообщила полиция Куявско-Поморского воеводства, передает Цензор.НЕТ.

В Польше задержали мужчину за распространение порнографии с участием детей и животных
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska

По данным полиции, подозреваемый присылал запрещенный контент 11-летним девочкам из Украины через соцсети.

Расследование начали после обращения украинских родителей и передачи информации прокурорами через Европол. Во время обыска места жительства и работы задержанного изъяли семь мобильных телефонов, три ноутбука и десять носителей информации. Киберспециалисты обнаружили на них видео и материалы, которые мужчина пытался удалить, но их удалось восстановить.

полиция польша
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska
полиция польша
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska
полиция польша
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska
полиция польша
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska

Мужчине предъявили обвинение в распространении порнографии с участием несовершеннолетних и животных, а также во владении видеофайлами с подобным контентом. Суд постановил оставить его под арестом до 6 января 2026 года.

А він ще й смартфонами приторговував чи то нашим пенсіонерам готував подарунок на Різдво для підключення в Дію?
13.10.2025 14:34 Ответить
11 - ти річним дівчаткам для чого ця муйня?
13.10.2025 14:35 Ответить
Для того що у них у 11...12 починає чухатись.. у 13....15 вини мають виходити заміж і народжувати дітей.
13.10.2025 14:45 Ответить
От що Ви таке несете?? В мене син коли у школі навчався, то дівчатам з його школи/класу одне таке збочене - але з Грузії свої фото у ФБ надсилало. Тупо по своїх параметрах відбирав дівчат. В інших країнах, думав що не дістануть.. Товариш мій тоді допоміг вирішити це питання. А дітям, у школі потім лекцію прочитав чел з підрозділу кіберполіції.
13.10.2025 14:58 Ответить
Свою дочку віддаси заміж у 13
13.10.2025 15:01 Ответить
а ти маєш гній за свинями вибирати а не сидіти в інтернеті і писати муйню
13.10.2025 15:04 Ответить
На песика цікаво подивитися. Песики милі.
13.10.2025 14:47 Ответить
Боюсь спрашивать, шо делают 11-ти летние девочки в соцсетях. Хотя о чем это я).
13.10.2025 14:55 Ответить
На ФБ ігри є, друзі, однокласники..а не тільки дядьки-збоченці, яких свого часу не кастрували))
13.10.2025 14:59 Ответить
діти та тваринки..нагадує нату, польське ппо, європейські занепокоєння та іншу каку
13.10.2025 15:05 Ответить
 
 