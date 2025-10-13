Отправлял порнографию 11-летним девочкам из Украины: в Польше задержан 57-летний мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
8 октября в Польше правоохранители задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в распространении порнографии с участием детей и животных.
Об этом сообщила полиция Куявско-Поморского воеводства, передает Цензор.НЕТ.
По данным полиции, подозреваемый присылал запрещенный контент 11-летним девочкам из Украины через соцсети.
Расследование начали после обращения украинских родителей и передачи информации прокурорами через Европол. Во время обыска места жительства и работы задержанного изъяли семь мобильных телефонов, три ноутбука и десять носителей информации. Киберспециалисты обнаружили на них видео и материалы, которые мужчина пытался удалить, но их удалось восстановить.
Мужчине предъявили обвинение в распространении порнографии с участием несовершеннолетних и животных, а также во владении видеофайлами с подобным контентом. Суд постановил оставить его под арестом до 6 января 2026 года.
