Отправлял порнографию 11-летним девочкам из Украины: в Польше задержан 57-летний мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

8 октября в Польше правоохранители задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в распространении порнографии с участием детей и животных.

Об этом сообщила полиция Куявско-Поморского воеводства, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, подозреваемый присылал запрещенный контент 11-летним девочкам из Украины через соцсети.

Расследование начали после обращения украинских родителей и передачи информации прокурорами через Европол. Во время обыска места жительства и работы задержанного изъяли семь мобильных телефонов, три ноутбука и десять носителей информации. Киберспециалисты обнаружили на них видео и материалы, которые мужчина пытался удалить, но их удалось восстановить.

Мужчине предъявили обвинение в распространении порнографии с участием несовершеннолетних и животных, а также во владении видеофайлами с подобным контентом. Суд постановил оставить его под арестом до 6 января 2026 года.

