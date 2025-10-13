УКР
2 176 10

Надсилав порнографію 11-річним дівчатам з України: у Польщі затримано 57-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

8 жовтня у Польщі правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, підозрюваного у поширенні порнографії за участі дітей та тварин.

Про це повідомила поліція Куявсько-Поморського воєводства, передає Цензор.НЕТ.

У Польщі затримали чоловіка за розповсюдження порнографії за участі дітей і тварин
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska

За даними поліції, підозрюваний надсилав заборонений контент 11-річним дівчаткам з України через соцмережі.

Розслідування розпочали після звернення українських батьків та передачі інформації прокурорами через Європол. Під час обшуку місця проживання та роботи затриманого вилучили сім мобільних телефонів, три ноутбуки та десять носіїв інформації. Кіберфахівці виявили на них відео та матеріали, які чоловік намагався видалити, але їх вдалося відновити.

поліція польща
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska

поліція польща
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska

поліція польща
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska

поліція польща
Фото: Policja Kujawsko-Pomorska

Чоловіку висунули звинувачення у поширенні порнографії за участі неповнолітніх та тварин, а також у володінні відеофайлами з подібним контентом. Суд ухвалив залишити його під арештом до 6 січня 2026 року.

Автор: 

+2
11 - ти річним дівчаткам для чого ця муйня?
показати весь коментар
13.10.2025 14:35 Відповісти
+2
Свою дочку віддаси заміж у 13
показати весь коментар
13.10.2025 15:01 Відповісти
+1
А він ще й смартфонами приторговував чи то нашим пенсіонерам готував подарунок на Різдво для підключення в Дію?
показати весь коментар
13.10.2025 14:34 Відповісти
А він ще й смартфонами приторговував чи то нашим пенсіонерам готував подарунок на Різдво для підключення в Дію?
показати весь коментар
13.10.2025 14:34 Відповісти
11 - ти річним дівчаткам для чого ця муйня?
показати весь коментар
13.10.2025 14:35 Відповісти
Для того що у них у 11...12 починає чухатись.. у 13....15 вини мають виходити заміж і народжувати дітей.
показати весь коментар
13.10.2025 14:45 Відповісти
От що Ви таке несете?? В мене син коли у школі навчався, то дівчатам з його школи/класу одне таке збочене - але з Грузії свої фото у ФБ надсилало. Тупо по своїх параметрах відбирав дівчат. В інших країнах, думав що не дістануть.. Товариш мій тоді допоміг вирішити це питання. А дітям, у школі потім лекцію прочитав чел з підрозділу кіберполіції.
показати весь коментар
13.10.2025 14:58 Відповісти
Свою дочку віддаси заміж у 13
показати весь коментар
13.10.2025 15:01 Відповісти
а ти маєш гній за свинями вибирати а не сидіти в інтернеті і писати муйню
показати весь коментар
13.10.2025 15:04 Відповісти
На песика цікаво подивитися. Песики милі.
показати весь коментар
13.10.2025 14:47 Відповісти
Боюсь спрашивать, шо делают 11-ти летние девочки в соцсетях. Хотя о чем это я).
показати весь коментар
13.10.2025 14:55 Відповісти
На ФБ ігри є, друзі, однокласники..а не тільки дядьки-збоченці, яких свого часу не кастрували))
показати весь коментар
13.10.2025 14:59 Відповісти
діти та тваринки..нагадує нату, польське ппо, європейські занепокоєння та іншу каку
показати весь коментар
13.10.2025 15:05 Відповісти
 
 