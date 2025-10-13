Надсилав порнографію 11-річним дівчатам з України: у Польщі затримано 57-річного чоловіка. ФОТОрепортаж
8 жовтня у Польщі правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, підозрюваного у поширенні порнографії за участі дітей та тварин.
Про це повідомила поліція Куявсько-Поморського воєводства, передає Цензор.НЕТ.
За даними поліції, підозрюваний надсилав заборонений контент 11-річним дівчаткам з України через соцмережі.
Розслідування розпочали після звернення українських батьків та передачі інформації прокурорами через Європол. Під час обшуку місця проживання та роботи затриманого вилучили сім мобільних телефонів, три ноутбуки та десять носіїв інформації. Кіберфахівці виявили на них відео та матеріали, які чоловік намагався видалити, але їх вдалося відновити.
Чоловіку висунули звинувачення у поширенні порнографії за участі неповнолітніх та тварин, а також у володінні відеофайлами з подібним контентом. Суд ухвалив залишити його під арештом до 6 січня 2026 року.
