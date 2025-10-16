РУС
Сутки на Харьковщине: повреждены дома и линии электропередач, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате обстрелов Изюмского, Купянского и Лозовского районов повреждены дома и линии электропередач. Пострадавшие госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

В течение суток войска России нанесли удары по Изюмскому, Купянскому и Лозовскому районам Харьковщины, применяя управляемые авиационные бомбы и беспилотники различных типов.

В селе Андреевка Донецкой территориальной громады пострадали мужчины 46 и 49 лет, в селе Старый Мерчик - 34-летний и 56-летний мужчины. Всех травмированных доставили в медицинское учреждение.

В результате вражеских обстрелов в Купянском районе повреждены дома, а в Лозовском районе ударные беспилотники попали вблизи линий электропередач. На территории Изюмского района также горела сухая трава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал пять населенных пунктов Харьковщины: двое раненых

Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу напередодні зими ,влада безпорадна ,світ мовчить.
16.10.2025 09:50 Ответить
 
 