УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10939 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
418 1

Доба на Харківщині: пошкоджено будинки та лінії електропередач, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів Ізюмського, Куп’янського та Лозівського районів пошкоджено будинки та лінії електропередач. Постраждалі госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Упродовж доби війська Росії завдали ударів по Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах Харківщини, застосовуючи керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.

У селі Андріївка Донецької територіальної громади постраждали чоловіки 46 та 49 років, у селі Старий Мерчик — 34-річний та 56-річний чоловіки. Всіх травмованих доставлено до медичного закладу.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено будинки, а в Лозівському районі ударні безпілотники влучили поблизу ліній електропередач. На території Ізюмського району також горіла суха трава.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував п’ять населених пунктів Харківщини: двоє поранених

Харківщина
Харківщина

Автор: 

обстріл (31380) Харківська область (1752) Берестинський район (5) Богодухівський район (86) Старий Мерчик (1) Андріївка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу напередодні зими ,влада безпорадна ,світ мовчить.
показати весь коментар
16.10.2025 09:50 Відповісти
 
 