Доба на Харківщині: пошкоджено будинки та лінії електропередач, є постраждалі. ФОТОрепортаж
Внаслідок обстрілів Ізюмського, Куп’янського та Лозівського районів пошкоджено будинки та лінії електропередач. Постраждалі госпіталізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Упродовж доби війська Росії завдали ударів по Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах Харківщини, застосовуючи керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.
У селі Андріївка Донецької територіальної громади постраждали чоловіки 46 та 49 років, у селі Старий Мерчик — 34-річний та 56-річний чоловіки. Всіх травмованих доставлено до медичного закладу.
Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено будинки, а в Лозівському районі ударні безпілотники влучили поблизу ліній електропередач. На території Ізюмського району також горіла суха трава.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль