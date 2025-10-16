Доба на Харківщині: пошкоджено будинки та лінії електропередач, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілів Ізюмського, Куп’янського та Лозівського районів пошкоджено будинки та лінії електропередач. Постраждалі госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Упродовж доби війська Росії завдали ударів по Ізюмському, Куп’янському та Лозівському районах Харківщини, застосовуючи керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.

У селі Андріївка Донецької територіальної громади постраждали чоловіки 46 та 49 років, у селі Старий Мерчик — 34-річний та 56-річний чоловіки. Всіх травмованих доставлено до медичного закладу.

Внаслідок ворожих обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено будинки, а в Лозівському районі ударні безпілотники влучили поблизу ліній електропередач. На території Ізюмського району також горіла суха трава.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував п’ять населених пунктів Харківщини: двоє поранених



