Россияне атаковали 17 населенных пунктов в Запорожской области: нанесено 595 ударов, повреждены дома, автомобили. ФОТО

За прошедшие сутки российские войска нанесли 595 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковали россияне

Российские войска применяли авиацию, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерию.

Так, за прошедшие сутки:

  • Войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Лукашевому, Малиновке, Новому и Малой Токмачке.
  • 399 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Веселянку, Степногорск, Плавни, Степное, Гуляйполе, Орехов, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новоандреевку, Чаривне и Белогорье.
  • 5 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Малой Токмачки, Малиновки и Щербаков.
  • 184 артиллерийских удара нанесены по территории Юрковки, Степногорска, Плавней, Степного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Чаривного и Белогорья.

Поступило 11 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Запорожье

