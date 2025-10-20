УКР
Росіяни атакували 17 населених пунктів на Запоріжжі: завдано 595 ударів, пошкоджені будинки, автівки. ФОТО

Упродовж минулої доби російські війська завдали 595 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакували росіяни

Російські війська застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, минулої доби:

  • Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Лукашевому, Малинівці, Новому та Малій Токмачці.
  • 399 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Веселянку, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне та Білогір’я.
  • 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Малої Токмачки, Малинівки та Щербаків.
  • 184 артилерійських удари нанесено по території Юрківки, Степногірська, Плавнів, Степового, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного та Білогір’я.

Надійшло 11 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Запоріжжя

армія рф (19123) обстріл (31438) Запорізька область (4211)
