Сутки в Харьковской области: под ударами 6 населенных пунктов. Погиб мужчина, среди раненых ребенок. ФОТО
За прошедшие сутки, 19 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.
Жертвы вражеских ударов
По данным ОВА, в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погиб 71-летний мужчина, пострадал 72-летний мужчина.
В с. Орелька Лозовской громады получила травмы 42-летняя женщина, острую реакцию на стресс получили 52-летний мужчина, 19-летняя женщина и 11-летняя девочка.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️4 КАБ;
▪️2 БпЛА типа "Молния";
▪️2 БпЛА (тип устанавливается).
Последствия вражеских обстрелов
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- ▪️у Лозовском районе поврежден частный дом (с. Орелька);
- ▪️у Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Гороховатка);
- ▪️у Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Приморское);
- ▪️у Богодуховском районе повреждено админздание (пос. Золочев).
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российский военный приказал расстрелять безоружного гражданского в Купянске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль