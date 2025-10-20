Сутки в Харьковской области: под ударами 6 населенных пунктов. Погиб мужчина, среди раненых ребенок. ФОТО

За прошедшие сутки, 19 октября 2025 года, вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате обстрелов один человек погиб, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

Жертвы вражеских ударов

По данным ОВА, в пос. Купянск-Узловой Купянской громады погиб 71-летний мужчина, пострадал 72-летний мужчина.

В с. Орелька Лозовской громады получила травмы 42-летняя женщина, острую реакцию на стресс получили 52-летний мужчина, 19-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️4 КАБ;

▪️2 БпЛА типа "Молния";

▪️2 БпЛА (тип устанавливается).

Последствия вражеских обстрелов

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️у Лозовском районе поврежден частный дом (с. Орелька);

▪️у Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Гороховатка);

▪️у Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Приморское);

▪️у Богодуховском районе повреждено админздание (пос. Золочев).

