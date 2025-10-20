Доба на Харківщині: під ударами 6 населених пунктів. Загинув чоловік, серед поранених дитина. ФОТО

Упродовж минулої доби, 19 жовтня 2025 року, ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 5 людей, зокрема дитина.

Жертви ворожих ударів

За даними ОВА, у сел. Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади загинув 71-річний чоловік, постраждав 72-річний чоловік.

У с. Орілька Лозівської громади отримала травми 42-річна жінка, гострої реакції на стрес зазнали 52-річний чоловік, 19-річна жінка та 11-річна дівчинка.

Чим окупанти били по Харківщині?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️4 КАБ;

▪️2 БпЛА типу "Молнія";

▪️2 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки ворожих обстрілів

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Орілька);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Гороховатка);

▪️у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Приморське);

▪️у Богодухівському районі пошкоджено адмінбудівлю (сел. Золочів).

