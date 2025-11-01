Рашисты ударили по Орехову: ранена женщина, есть повреждения. ФОТО

Утром 1 ноября 2025 года войска РФ нанесли удар по Орехову Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, 72-летняя женщина ранена в результате удара РФ по Орехову.

Последствия атаки

Также поврежден частный дом и прилегающая территория.

Обстрелы области за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 720 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Лукьяновскому, Новояковлевке, Зализнычному, Малиновке, Зеленому Гаю, Ривнополью, Солодкому и Дорожнянке.

472 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Барвиновку, Юрковку, Терноватое, Веселянку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новониколаевку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье и Новое.

12 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Преображенку, Новоандреевку.

27 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Новониколаевки, Чаривного, Белогорья и Нового.

Поступило 42 сообщения о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.

