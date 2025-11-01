Рашисти вдарили по Оріхову: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО
Зранку 1 листопада 2025 року війська РФ завдали удару по Оріхову Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 72-річна жінка поранена внаслідок удару РФ по Оріхову.
Наслідки атаки
Також пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію.
Обстріли області за добу
- Впродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.
- Війська РФ вчинили 9 авіаційних ударів по Лукʼянівському, Новояковлівці, Залізничному, Малинівці, Зеленому Гаю, Рівнопіллю, Солодкому та Дорожнянці.
- 472 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Юрківку, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове.
- 12 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Преображенку, Новоандріївку.
- 27 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новомиколаївки, Чарівного, Білогірʼя та Нового.
- Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
