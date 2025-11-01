УКР
Рашисти вдарили по Оріхову: поранено жінку, є пошкодження. ФОТО

Зранку 1 листопада 2025 року війська РФ завдали удару по Оріхову Запорізької області

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 72-річна жінка поранена внаслідок удару РФ по Оріхову.

Наслідки атаки

Також пошкоджено приватний будинок та прилеглу територію.

Обстріли області за добу

  • Впродовж доби окупанти завдали 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області.
  • Війська РФ вчинили 9 авіаційних ударів по Лукʼянівському, Новояковлівці, Залізничному, Малинівці, Зеленому Гаю, Рівнопіллю, Солодкому та Дорожнянці.
  • 472 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Юрківку, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове.
  • 12 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Преображенку, Новоандріївку.
  • 27 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новомиколаївки, Чарівного, Білогірʼя та Нового.
  • Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Запорізька область після обстрілу

