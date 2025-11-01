РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7178 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
166 0

Сутки на Донетчине: двое раненых, разрушение жилья. ФОТОрепортаж

31 октября зафиксировано 1 924 удара по фронту и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались Краматорск, Славянск и другие населенные пункты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Краматорский район

Краматорск россияне атаковали FPV-дроном – ранили двух гражданских лиц.

По Дружковке оккупанты попали FPV-дроном – повредили частный дом.

Обстрелы Славянска

В Славянске ударом БПЛА "Герань-2" поврежден частный дом.

Покровский район

В результате попадания беспилотников "Герань-2" в Белозерском повреждено административное здание, в Анновке Покровского района – частный дом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ баллистикой по Николаеву: погиб человек, 15 раненых, среди них ребенок. ВИДЕО+ФОТО

Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население
Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население
Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население
Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население
Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население
Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население
Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население
Массированные обстрелы Донецкой области 31 октября: пострадало население

Автор: 

Краматорськ (2417) обстрел (30283) Донецкая область (11148) Краматорский район (805) Покровский район (1165) Дружковка (73) Славянск (2677) Белозерское (23) Анновка (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 