Сутки на Донетчине: двое раненых, разрушение жилья. ФОТОрепортаж
31 октября зафиксировано 1 924 удара по фронту и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались Краматорск, Славянск и другие населенные пункты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Краматорский район
Краматорск россияне атаковали FPV-дроном – ранили двух гражданских лиц.
По Дружковке оккупанты попали FPV-дроном – повредили частный дом.
Обстрелы Славянска
В Славянске ударом БПЛА "Герань-2" поврежден частный дом.
Покровский район
В результате попадания беспилотников "Герань-2" в Белозерском повреждено административное здание, в Анновке Покровского района – частный дом.
