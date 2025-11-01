Сутки на Донетчине: двое раненых, разрушение жилья. ФОТОрепортаж

31 октября зафиксировано 1 924 удара по фронту и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом оказались Краматорск, Славянск и другие населенные пункты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Краматорский район

Краматорск россияне атаковали FPV-дроном – ранили двух гражданских лиц.

По Дружковке оккупанты попали FPV-дроном – повредили частный дом.

Обстрелы Славянска

В Славянске ударом БПЛА "Герань-2" поврежден частный дом.

Покровский район

В результате попадания беспилотников "Герань-2" в Белозерском повреждено административное здание, в Анновке Покровского района – частный дом.

