Последствия удара РФ баллистикой по Николаеву: погиб человек, 15 раненых, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТО

В результате утреннего удара РФ баллистической ракетой по Николаеву погиб один человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что около 07:20 россияне нанесли удар баллистической ракетой (предварительно - "Искандер М" с кассетной боевой частью) по Николаеву.

Жертвы и раненые

По данным ОВА, к сожалению, один человек погиб.

"На данный момент известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших - ребенок, врачи оценивают состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты впервые с начала войны атаковали Николаев КАБами, - ОВА

Повреждения

В результате вражеской атаки повреждены АЗС и автомобили.





Читайте также: Враг ночью массированно атаковал Николаевскую область "шахедами": есть попадание в объект энергетики

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Николаев атакован баллистикой, прогремели взрывы, есть раненые.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале