Последствия удара РФ баллистикой по Николаеву: погиб человек, 15 раненых, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТО
В результате утреннего удара РФ баллистической ракетой по Николаеву погиб один человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что около 07:20 россияне нанесли удар баллистической ракетой (предварительно - "Искандер М" с кассетной боевой частью) по Николаеву.
Жертвы и раненые
По данным ОВА, к сожалению, один человек погиб.
"На данный момент известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших - ребенок, врачи оценивают состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Повреждения
В результате вражеской атаки повреждены АЗС и автомобили.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Николаев атакован баллистикой, прогремели взрывы, есть раненые.
