РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7178 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Николаевщины
1 972 6

Последствия удара РФ баллистикой по Николаеву: погиб человек, 15 раненых, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТО

В результате утреннего удара РФ баллистической ракетой по Николаеву погиб один человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что около 07:20 россияне нанесли удар баллистической ракетой (предварительно - "Искандер М" с кассетной боевой частью) по Николаеву.

Жертвы и раненые

По данным ОВА, к сожалению, один человек погиб.

"На данный момент известно о 15 раненых (разной степени тяжести). Среди пострадавших - ребенок, врачи оценивают состояние как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты впервые с начала войны атаковали Николаев КАБами, - ОВА

Повреждения

В результате вражеской атаки повреждены АЗС и автомобили.

Николаев после обстрела
Николаев после обстрела

Читайте также: Враг ночью массированно атаковал Николаевскую область "шахедами": есть попадание в объект энергетики

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Николаев атакован баллистикой, прогремели взрывы, есть раненые.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Николаев (2205) Николаевская область (2233) обстрел (30283) баллистические ракеты (464) Николаевский район (128)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ціна ракети 3 млн.$. ****** русня готова платити такі гроші щоб вбити хоча би одного громадянина України
показать весь комментарий
01.11.2025 10:54 Ответить
Поспілкуйтеся з родичами які ще лишилися в Миколаєві куди саме цілила москальня. Воронитдурні але не настільки як Ви вважаєте.
показать весь комментарий
01.11.2025 11:26 Ответить
ти чого засіпався куда цілили кацапські чорти ?

піди в Службу Божу України та сповідайся !
поки не пізно !!!

.
показать весь комментарий
01.11.2025 11:31 Ответить
Не знаю куди хотіли, а поцілили КАСЕТНИМ *********** в цілком громадське місце.
показать весь комментарий
01.11.2025 11:42 Ответить
+💯👍🏿!

достатньо того, що ці курви стріляють по українській землі

.
показать весь комментарий
01.11.2025 11:58 Ответить
 
 