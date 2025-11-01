2 998 10
Наслідки удару РФ балістикою по Миколаєву: загинула людина, 15 поранених, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТО
Через ранковий удар РФ балістикою по Миколаєву загинула одна людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що близько 07:20 росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо "Іскандер М" з касетною бойовою частиною) по Миколаєву.
Жертви та поранені
За даними ОВА, на жаль, одна людина загинула.
"На зараз відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Пошкодження
Через ворожу атаку пошкоджено АЗС та автомобілі.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Миколаїв атаковано балістикою, пролунали вибухи, є поранені.
