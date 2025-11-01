УКР
Доба на Донеччині: двоє поранених, руйнування житла. ФОТОрепортаж

31 жовтня зафіксовано 1 924 удари по фронту та житловому сектору Донеччини. Під обстрілом опинилися Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

Краматорський район

Краматорськ росіяни атакували FPV-дроном – поранили двох цивільних осіб.

По Дружківці окупанти поцілили FPV-дроном – пошкодили приватну оселю.

Обстріли Слов'янська

У Слов’янську ударом БпЛА "Герань-2" пошкоджено приватний будинок.

Покровський район

Внаслідок влучання безпілотників "Герань-2" у Білозерському пошкоджено адмінбудівлю, у Ганнівці Покровського району – приватний будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ балістикою по Миколаєву: загинула людина, 15 поранених, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТО

Масовані обстріли Донеччини 31 жовтня: постраждало населення
Краматорськ (796) обстріл (31630) Донецька область (9981) Краматорський район (816) Покровський район (1180) Дружківка (73) Слов’янськ (707) Білозерське (23) Ганнівка (5)
