Доба на Донеччині: двоє поранених, руйнування житла. ФОТОрепортаж
31 жовтня зафіксовано 1 924 удари по фронту та житловому сектору Донеччини. Під обстрілом опинилися Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
Краматорський район
Краматорськ росіяни атакували FPV-дроном – поранили двох цивільних осіб.
По Дружківці окупанти поцілили FPV-дроном – пошкодили приватну оселю.
Обстріли Слов'янська
У Слов’янську ударом БпЛА "Герань-2" пошкоджено приватний будинок.
Покровський район
Внаслідок влучання безпілотників "Герань-2" у Білозерському пошкоджено адмінбудівлю, у Ганнівці Покровського району – приватний будинок.
