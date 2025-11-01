УКР
Наслідки удару РФ балістикою по Миколаєву: загинула людина, 15 поранених, серед них дитина. ВІДЕО+ФОТО

Через ранковий удар РФ балістикою по Миколаєву загинула одна людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що близько 07:20 росіяни вдарили балістичною ракетою (попередньо "Іскандер М" з касетною бойовою частиною) по Миколаєву.

Жертви та поранені

За даними ОВА, на жаль, одна людина загинула.

"На зараз відомо про 15 поранених (різного ступеня важкості). Серед постраждалих дитина, лікарі оцінюють стан як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження

Через ворожу атаку пошкоджено АЗС та автомобілі.

Миколаїв після обстрілу
Миколаїв після обстрілу

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Миколаїв атаковано балістикою, пролунали вибухи, є поранені.

Ціна ракети 3 млн.$. ****** русня готова платити такі гроші щоб вбити хоча би одного громадянина України
показати весь коментар
01.11.2025 10:54 Відповісти
Поспілкуйтеся з родичами які ще лишилися в Миколаєві куди саме цілила москальня. Воронитдурні але не настільки як Ви вважаєте.
показати весь коментар
01.11.2025 11:26 Відповісти
ти чого засіпався куда цілили кацапські чорти ?

піди в Службу Божу України та сповідайся !
поки не пізно !!!

.
показати весь коментар
01.11.2025 11:31 Відповісти
 
 