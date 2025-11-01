Рашисты атаковали дронами Черкасщину: уничтожено 13 БПЛА, повреждена жилая инфраструктура. ФОТО
В ночь на субботу, 1 ноября 2025 года, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Черкасской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в пределах области уничтожили 13 российских БПЛА.
Последствия атаки
По данным ОВА, обошлось без травмированных. Однако есть последствия для инфраструктуры.
Так, в Золотоношском районе взрывной волной и обломками повреждены, по меньшей мере, семь частных домовладений: дома и хозяйственные постройки.
Обследование территории продолжается.
