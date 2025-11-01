Рашисты атаковали дронами Черкасщину: уничтожено 13 БПЛА, повреждена жилая инфраструктура. ФОТО

В ночь на субботу, 1 ноября 2025 года, войска РФ атаковали ударными беспилотниками территорию Черкасской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в пределах области уничтожили 13 российских БПЛА.

Читайте также: Горела ферма, повреждена ЛЭП: последствия удара РФ по Черкасской области. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

По данным ОВА, обошлось без травмированных. Однако есть последствия для инфраструктуры.

Так, в Золотоношском районе взрывной волной и обломками повреждены, по меньшей мере, семь частных домовладений: дома и хозяйственные постройки.







Обследование территории продолжается.

Читайте: Рашисты атаковали критическую инфраструктуру в Черкасской и Кировоградской областях