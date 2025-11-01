Рашисти атакували дронами Черкащину: знищено 13 БпЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру. ФОТО

У ніч проти суботи, 1 листопада 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Черкаської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Як зазначається, у межах області знищили 13 російських БпЛА.

Наслідки атаки

За даними ОВА, минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури.

Так, у Золотоніському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше сім приватних домоволодінь: будинки та господарські споруди.







Обстеження території наразі триває.

