Новини
622 0

Рашисти атакували дронами Черкащину: знищено 13 БпЛА, пошкоджено житлову інфраструктуру. ФОТО

У ніч проти суботи, 1 листопада 2025 року, війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Черкаської області

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у межах області знищили 13 російських БпЛА.

Горіла ферма, пошкоджено ЛЕП: наслідки удару РФ по Черкаській області. ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

За даними ОВА, минулось без травмованих. Однак є наслідки для інфраструктури.

Так, у Золотоніському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено щонайменше сім приватних домоволодінь: будинки та господарські споруди.

Черкащина після обстрілу
Черкащина після обстрілу

Обстеження території наразі триває.

Рашисти атакували критичну інфраструктуру на Черкащині та Кіровоградщині

обстріл (31630) Черкаська область (154) Золотоніський район (5)
