Сутки на Харьковщине: враг применил FPV-дроны и авиабомбы, есть раненые и разрушения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки войска РФ обстреливали Харьков и населенные пункты Изюмского, Купянского, Богодуховского районов Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

10 КАБ;

11 БПЛА типа "Герань-2";

3 fpv-дрона.

Удары по Харькову

В результате попадания в Харькове повреждена крыша здания в Киевском районе, зафиксировано попадание управляемой авиационной бомбы в дорожное покрытие в Индустриальном районе. Также в результате атак повреждены уличные электросети. Обошлось без пострадавших.

"Враг атаковал 3 КАБ Индустриальный район Харькова", - отметил Синегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг повторно ударил по сельхозпредприятию в Корюковском районе и атаковал дронами админздание в Нежине. ФОТОрепортаж

Обстрелы районов области

В селе Подлиман Боровской громады произошло попадание FPV-дрона в автомобиль "ВАЗ 21099". Пострадали четыре человека - женщина 66 лет и трое мужчин 70, 51 и 45 лет. Также поврежден автомобиль в селе Одноробовка Золочевской громады.

В результате атаки БПЛА в селе Гавриловка Изюмского района поврежден многоквартирный дом.

Из-за вражеских обстрелов Купянского района повреждены жилые дома граждан.

В поселке Циркуны разрушен недостроенный частный дом. Пострадала местная жительница.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российская авиация нанесла удар по Харькову КАБом, прогремели мощные взрывы (обновлено)











