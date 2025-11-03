Сутки на Харьковщине: враг применил FPV-дроны и авиабомбы, есть раненые и разрушения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки войска РФ обстреливали Харьков и населенные пункты Изюмского, Купянского, Богодуховского районов Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и полиция области.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 10 КАБ;
- 11 БПЛА типа "Герань-2";
- 3 fpv-дрона.
Удары по Харькову
В результате попадания в Харькове повреждена крыша здания в Киевском районе, зафиксировано попадание управляемой авиационной бомбы в дорожное покрытие в Индустриальном районе. Также в результате атак повреждены уличные электросети. Обошлось без пострадавших.
"Враг атаковал 3 КАБ Индустриальный район Харькова", - отметил Синегубов.
Обстрелы районов области
В селе Подлиман Боровской громады произошло попадание FPV-дрона в автомобиль "ВАЗ 21099". Пострадали четыре человека - женщина 66 лет и трое мужчин 70, 51 и 45 лет. Также поврежден автомобиль в селе Одноробовка Золочевской громады.
В результате атаки БПЛА в селе Гавриловка Изюмского района поврежден многоквартирный дом.
Из-за вражеских обстрелов Купянского района повреждены жилые дома граждан.
В поселке Циркуны разрушен недостроенный частный дом. Пострадала местная жительница.
